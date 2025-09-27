Тренер «Челси» Мареска рассказал, что помешало его команде в игре с «Брайтоном»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился впечатлениями от матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:3).

«Непростой матч, мы контролировали игру, забили один гол, но могли и больше. В первом тайме мы не пропустили, в плане статистики у нас было много ударов, а показатель владения мячом составлял 70%. Всё шло здорово. А затем из-за нашей ошибки, которая привела к красной карточке, план полностью изменился. Считаю, что мы провели два матча: один — в первом тайме, а второй — после красной карточки.

Нельзя продолжать раздавать нашим соперникам по Премьер-лиге подарки, сейчас мы их раздаём в виде удалений в нашей команде. Нельзя допускать подобные ошибки, ведь они влияют на исход матчей. В игре с «Манчестер Юнайтед» у нас была красная карточка, подобное произошло и сегодня.

Нам нужно учиться, причём быстро. Что касается травмированных игроков, то в первом тайме об этом и мысли не могло возникнуть, ведь мы контролировали игру. Я хотел бы рассказать о чём-то другом, но реальность такова: две красные карточки в двух матчах всё изменили», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».