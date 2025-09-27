Главный тренер «Краснодара» Мусаев высказался после ничьей с «Ростовом» в 10-м туре РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал безголевую ничью с «Ростовом» в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, мы хотели победить, ехали сюда за победой. Но матч получился сложный: много борьбы, эмоций. Игра была разорвана, постоянные ауты, мяч переходил с одной половины на другую. Судья практически никак этому не способствовал, ритм игры был очень низкий. Хотелось бы поиграть в футбол, которого, к сожалению, было мало. Что имеем — то имеем, одно очко, идём дальше.

Думаю, возле наших ворот особо моментов не было. Был выход один на один, но с большим офсайдом. Ауты, угловые, но чтобы чтобы создать что‑то серьезное — такого не было. Говорят, «Ростов» хорошо борется, однако и мы хорошо прессингуем. Мы одни из лучших в лиге по интенсивности прессинга, в пятёрке по выигранным единоборствам. Бороться умеем, но хотелось бы играть в футбол», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» довёл количество набранных в сезоне очков до 20. Столько же — у возглавляющего чемпионскую гонку «Локомотива», который опережает «быков» по дополнительным показателям. В активе «Ростова» теперь 10 очков в 10 встречах. Команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ.