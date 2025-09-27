Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 27 сентября, календарь, таблица

Скидки
Пари Сен-Жермен — Осер. Прямая трансляция
22:05 Мск
Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 27 сентября, календарь, таблица

Комментарии

В субботу, 27 сентября, состоялись четыре матча в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата России 27 сентября:

«Ахмат» — «Акрон» — 3:0;
«Локомотив» — «Рубин» — 1:0;
«Ростов» — «Краснодар» — 0:0;
«Зенит» — «Оренбург» — 5:2.

По итогам игрового дня первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Локомотив», набравший 20 очков в 10 матчах. На второй строчке располагается «Краснодар», у которого тоже 20 очков, но хуже разница личных встреч с железнодорожниками. Третье место у «Зенита», который довёл количество набранных очков до 19.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
