Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 27 сентября, календарь, таблица

В субботу, 27 сентября, состоялись четыре матча в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата России 27 сентября:

«Ахмат» — «Акрон» — 3:0;

«Локомотив» — «Рубин» — 1:0;

«Ростов» — «Краснодар» — 0:0;

«Зенит» — «Оренбург» — 5:2.

По итогам игрового дня первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Локомотив», набравший 20 очков в 10 матчах. На второй строчке располагается «Краснодар», у которого тоже 20 очков, но хуже разница личных встреч с железнодорожниками. Третье место у «Зенита», который довёл количество набранных очков до 19.