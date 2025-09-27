Максим Глушенков стал пятым футболистом «Зенита», оформившим покер в XXI веке

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков вошёл в пятёрку футболистов, которым удалось забить четыре мяча за одну игру в составе санкт-петербургского клуба с XXI веке. Форвард оформил покер в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:2).
Ранее такое достижение в «Зените» покорялось двум россиянам и двум легионерам. Покеры оформляли форварды Матео Кассьерра (2024), Малком (2023), Артём Дзюба и полузащитник Александр Ерохин (2018). Кассьерра в матче с «Оренбургом» оформил голевую передачу на первый мяч Глушенкова.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».
У всех остальных клубов РПЛ суммарно шесть покеров в XXI веке. Победа позволила «Зениту» довести число очков до 19 и подняться на третье место в турнирной таблице.
