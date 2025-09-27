Скидки
Пари Сен-Жермен — Осер. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Максим Глушенков стал пятым футболистом «Зенита», оформившим покер в XXI веке

Комментарии

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков вошёл в пятёрку футболистов, которым удалось забить четыре мяча за одну игру в составе санкт-петербургского клуба с XXI веке. Форвард оформил покер в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:2).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22'     2:0 Глушенков – 34'     3:0 Соболев – 74'     4:0 Глушенков – 77'     4:1 Ценов – 83'     4:2 Камилов – 88'     5:2 Глушенков – 90+2'    

Ранее такое достижение в «Зените» покорялось двум россиянам и двум легионерам. Покеры оформляли форварды Матео Кассьерра (2024), Малком (2023), Артём Дзюба и полузащитник Александр Ерохин (2018). Кассьерра в матче с «Оренбургом» оформил голевую передачу на первый мяч Глушенкова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

У всех остальных клубов РПЛ суммарно шесть покеров в XXI веке. Победа позволила «Зениту» довести число очков до 19 и подняться на третье место в турнирной таблице.

Новости. Футбол
