Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» в 6-м туре АПЛ

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот высказался после поражения от «Кристал Пэлас» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги со счётом 1:2. Лондонцы забили победный гол на 90+7-й минуте.

«Разочаровывающий первый тайм и разочаровывающая концовка игры. И снова в этом заслуга «Кристал Пэлас», ведь один раз они уже обыграли нас в Суперкубке Англии. Это не первое поражение, хотя первый раз мы проиграли им по пенальти. С тех пор, как я здесь, мы играли друг с другом четыре раза – две игры выиграли, дважды была ничья, хотя по пенальти они выиграли. Это говорит о том, как трудно нам – и не только нам, но и любой команде в лиге – обыграть их. Это мы видели сегодня.

Они заслужили преимущество в два-три гола в первом тайме; создали три-четыре очень хороших момента, и нам повезло, что Алисон [Бекер] нам помог. Думаю, во втором тайме мы сыграли гораздо лучше. Мы создавали моменты, что редкость для многих команд в игре с ними дома или на выезде. Создать моменты очень сложно. Мы сделали довольно много и нам потребовалось время, чтобы забить гол. А когда мы это сделали, времени на игру было мало. И пропустить ещё один гол со стандарта — это настолько же же обидно, как и весь наш первый тайм», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

«Кристал Пэлас» с 12 очками находится на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Ливерпуль» с 15 очками возглавляет таблицу.