Защитник «Зенита» Алип высказался о 100-м матче за клуб

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип высказался после матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который стал для него 100-м за клуб. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 5:2.

«100 матчей — это большое число. После игры пацаны подошли, сказали: «100-й матч у тебя!» Я очень горд, что нахожусь в этой команде и защищаю цвета «Зенита», — передаёт слова Алипа корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Алип выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2022 года. Защитник успел отметиться двумя забитыми мячами.

После этой игры «Зенит» с 19 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с семью очками находится на 13-й строчке.