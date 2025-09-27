Защитник «Зенита» Алип высказался о 100-м матче за клуб
Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип высказался после матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который стал для него 100-м за клуб. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 5:2.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22' 2:0 Глушенков – 34' 3:0 Соболев – 74' 4:0 Глушенков – 77' 4:1 Ценов – 83' 4:2 Камилов – 88' 5:2 Глушенков – 90+2'
«100 матчей — это большое число. После игры пацаны подошли, сказали: «100-й матч у тебя!» Я очень горд, что нахожусь в этой команде и защищаю цвета «Зенита», — передаёт слова Алипа корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
Алип выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2022 года. Защитник успел отметиться двумя забитыми мячами.
После этой игры «Зенит» с 19 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с семью очками находится на 13-й строчке.
Комментарии
