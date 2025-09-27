Защитник «Зенита» Алип: Глушенков поменял своё отношение, начал думать по-другому

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о четырёх забитых мячах форварда сине-бело-голубых Максима Глушенкова в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:2), а также высказался об изменении отношения одноклубника к делу.
«Поздравим Глушенкова с покером на тренировке. Приготовим ли что-то особенное? Да не, куда? Он ещё много забьёт. Максим поменял своё отношение, начал думать по-другому», — передаёт слова Алипа корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
Глушенков вошёл в пятёрку футболистов, которым удалось забить четыре мяча за одну игру в составе санкт-петербургского клуба в XXI веке. Ранее такое достижение в «Зените» покорялось двум россиянам и двум легионерам: Матео Кассьерре, Малкому, Артёму Дзюбе и Александру Ерохину.
- 27 сентября 2025
-
22:39
-
22:34
-
22:30
-
22:29
-
22:18
-
22:17
-
22:14
-
22:06
-
21:53
-
21:39
-
21:32
-
21:31
-
21:28
-
21:20
-
21:17
-
21:16
-
21:10
-
21:08
-
21:03
-
20:58
-
20:57
-
20:47
-
20:35
-
20:25
-
20:21
-
20:10
-
20:09
-
20:03
-
19:59
-
19:57
-
19:51
-
19:40
-
19:36
-
19:24
-
19:22