Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Алип: Глушенков поменял своё отношение, начал думать по-другому

Защитник «Зенита» Алип: Глушенков поменял своё отношение, начал думать по-другому
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о четырёх забитых мячах форварда сине-бело-голубых Максима Глушенкова в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:2), а также высказался об изменении отношения одноклубника к делу.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22'     2:0 Глушенков – 34'     3:0 Соболев – 74'     4:0 Глушенков – 77'     4:1 Ценов – 83'     4:2 Камилов – 88'     5:2 Глушенков – 90+2'    

«Поздравим Глушенкова с покером на тренировке. Приготовим ли что-то особенное? Да не, куда? Он ещё много забьёт. Максим поменял своё отношение, начал думать по-другому», — передаёт слова Алипа корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Глушенков вошёл в пятёрку футболистов, которым удалось забить четыре мяча за одну игру в составе санкт-петербургского клуба в XXI веке. Ранее такое достижение в «Зените» покорялось двум россиянам и двум легионерам: Матео Кассьерре, Малкому, Артёму Дзюбе и Александру Ерохину.

Материалы по теме
Шикарный покер Глушенкова! Но какой же нелепый гол пропустил «Зенит». Видео
Шикарный покер Глушенкова! Но какой же нелепый гол пропустил «Зенит». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android