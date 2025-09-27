Защитник «Зенита» Алип: Глушенков поменял своё отношение, начал думать по-другому

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о четырёх забитых мячах форварда сине-бело-голубых Максима Глушенкова в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:2), а также высказался об изменении отношения одноклубника к делу.

«Поздравим Глушенкова с покером на тренировке. Приготовим ли что-то особенное? Да не, куда? Он ещё много забьёт. Максим поменял своё отношение, начал думать по-другому», — передаёт слова Алипа корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Глушенков вошёл в пятёрку футболистов, которым удалось забить четыре мяча за одну игру в составе санкт-петербургского клуба в XXI веке. Ранее такое достижение в «Зените» покорялось двум россиянам и двум легионерам: Матео Кассьерре, Малкому, Артёму Дзюбе и Александру Ерохину.