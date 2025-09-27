Алип: перед матчем с «Реалом» в Алма-Ате продают квартиры с видом на стадион

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип поделился подробностями относительно ажиотажа вокруг матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Кайрат» примет на своём поле «Реал». Встреча состоится 30 сентября.

«Сегодня «Реал» проиграл! Думаю, в Казахстан приедет нормальный состав — у них тяжёлые матчи. Но хотелось бы боевую ничью. Там уже квартиры продают с видом на стадион. Он вмещает очень мало зрителей, а заявок было 200 тысяч, по-моему», — передаёт слова Алипа корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Кайрат» в рамках общего этапа Лиги чемпионов также сыграет со следующими соперниками: «Интер», «Брюгге» (дома), «Арсенал», «Олимпиакос» (дома), «Спортинг», «Пафос» (дома), «Копенгаген».