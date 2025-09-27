Скидки
Пари Сен-Жермен — Осер. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: Глушенков давным-давно всем всё доказал

Аудио-версия:
Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой прокомментировал игру форварда «Зенита» Максима Глушенкова после матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:2), в котором россиянин оформил покер.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22'     2:0 Глушенков – 34'     3:0 Соболев – 74'     4:0 Глушенков – 77'     4:1 Ценов – 83'     4:2 Камилов – 88'     5:2 Глушенков – 90+2'    

«После игры с «Краснодаром» говорил, что ситуация с Глушенковым — нормальная реакция. Ничего страшного нет, чего только не бывает. Глушенков уже давным-давно всем всё доказал. Его же не просто так купили из «Локомотива» в «Зенит».

В том году он начал сезон и был одним из лучших в «Зените». Если бы не травмы… Чем отличается «Зенит» — там много футболистов. Не бывает, чтобы в раздевалке все были довольны. Это нормальная, рабочая футбольная раздевалка. Всегда так было, есть и будет. Глушенков вышел — и в матче с «Оренбургом» оформил покер! Я бы не стал говорить, что он ответил кому-то. Он молодец! Играет и получает удовольствие. Лишний раз доказывает!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новости. Футбол
