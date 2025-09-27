Александр Мостовой: Глушенков давным-давно всем всё доказал

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой прокомментировал игру форварда «Зенита» Максима Глушенкова после матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:2), в котором россиянин оформил покер.

«После игры с «Краснодаром» говорил, что ситуация с Глушенковым — нормальная реакция. Ничего страшного нет, чего только не бывает. Глушенков уже давным-давно всем всё доказал. Его же не просто так купили из «Локомотива» в «Зенит».

В том году он начал сезон и был одним из лучших в «Зените». Если бы не травмы… Чем отличается «Зенит» — там много футболистов. Не бывает, чтобы в раздевалке все были довольны. Это нормальная, рабочая футбольная раздевалка. Всегда так было, есть и будет. Глушенков вышел — и в матче с «Оренбургом» оформил покер! Я бы не стал говорить, что он ответил кому-то. Он молодец! Играет и получает удовольствие. Лишний раз доказывает!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.