Тренер «Локо»: называли «ромб Николича», назовите теперь — «четырёхугольник Галактионова»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о схеме команды в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0). Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга.

— Почему всё-таки решили так сыграть, по нестандартной схеме, с четырёхугольником в центре?

— Вы всегда называли это «ромб Николича». Назовите теперь по-другому — «четырёхугольник Галактионова». Нравится? Давайте так (улыбается). У нас же много тех, кто в тактике разбирается, пишет, рассказывает, говорит. Особенно блогеров, особенно в телеграм-каналах. Одни тактики сидят. А если ещё один игрок придёт в середину, это уже пятиугольник. Поэтому можете и так написать.

Почему решили так сыграть, факторов много. Из-за количественного отсутствия фланговых атакующих футболистов, с учётом игры соперника, к тому же у нас есть ребята в средней линии. Приняли решение насытить центр поля, где определённое преимущество и имели — при выходе из обороны, при развитии атак. Более настырными и мобильными были бы наши фланги, но извлекали больше остроты из позиционных атак постепенно, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Железнодорожники вышли на игру без дисквалифицированного по итогам прошлого тура вингера Зелимхана Бакаева. Место в центре поля заняли полузащитники Дмитрий Баринов, Данил Пруцев, Артём Карпукас и Алексей Батраков.