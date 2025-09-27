«Хорошая игра, заслуженная победа». Семак — о матче «Зенита» с «Оренбургом»
Поделиться
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (5:2).
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22' 2:0 Глушенков – 34' 3:0 Соболев – 74' 4:0 Глушенков – 77' 4:1 Ценов – 83' 4:2 Камилов – 88' 5:2 Глушенков – 90+2'
«В целом хорошая игра, много голевых моментов, много забитых мячей. Обидно, что два мяча пропустили, но что делать. Ошибки бывают — как и в первом мяче, так и во втором — неудачно сыграли при стандартном положении. Однако количество забитых мячей — тот фактор, который радует болельщиков, что приходят на стадион. Думаю, что получилась хорошая игра, заслуженная победа. Будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Материалы по теме
Комментарии
- 28 сентября 2025
-
00:02
- 27 сентября 2025
-
23:59
-
23:56
-
23:46
-
23:41
-
23:40
-
23:20
-
23:10
-
22:59
-
22:56
-
22:54
-
22:45
-
22:42
-
22:39
-
22:34
-
22:30
-
22:29
-
22:18
-
22:17
-
22:14
-
22:06
-
21:53
-
21:39
-
21:32
-
21:31
-
21:28
-
21:20
-
21:17
-
21:16
-
21:10
-
21:08
-
21:03
-
20:58
-
20:57
-
20:47