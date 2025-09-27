«Хорошая игра, заслуженная победа». Семак — о матче «Зенита» с «Оренбургом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (5:2).

«В целом хорошая игра, много голевых моментов, много забитых мячей. Обидно, что два мяча пропустили, но что делать. Ошибки бывают — как и в первом мяче, так и во втором — неудачно сыграли при стандартном положении. Однако количество забитых мячей — тот фактор, который радует болельщиков, что приходят на стадион. Думаю, что получилась хорошая игра, заслуженная победа. Будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».