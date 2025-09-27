Тренер «Зенита» Семак высказался о связке Глушенкова и Энрике в игре с «Оренбургом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно тактических деталей игры своей команды в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (5:2).

— Сергей Богданович, вопрос про связку Глушенкова и Энрике, которая прекрасно себя проявила в матче с «Краснодаром». Как вам она показалась сегодня? Наверное, ответ очевиден, но хотелось бы услышать ваш комментарий.

— Думаю, эта связка в прошлом матче работала более целенаправленно. Луис Энрике отдал — Максим забил, Максим отдал — Луис Энрике забил. Сегодня забивал Максим, в целом, конечно, остроты гораздо больше от него было. Луис Энрике во втором тайме подустал уже, немножко не хватало свежести, его заменили. Но вся группа атаки сегодня: и Кассьерра, и Педро, и Луис Энрике, и Глушенков — все действовали, на мой взгляд, очень активно и хорошо.

— Основная активность исходила всё-таки с правого фланга. Не показалось ли вам, что левый фланг немного проседает? Да, оттуда были угрозы, но после этого забивали всё равно справа. После того, как вратарь отбивал, добивали всё равно справа, кроме гола Соболева.

— Нет, так не думаю. Немножко баланс нашей игры, естественно, смещён. Немножко в левой зоне был ярко выраженный левый атакующий игрок в виде Луиса. А с правой стороны Максим смещался в центральную зону, освобождая место для подключения Мантуана. У него больше было пространства в сегодняшнем матче, как раз уже на скорости вскрывали этот фланг. Хотя и с другой стороны достаточно моментов приходило. Вопрос в том, что не всё получилось довести до реализации или до забитых мячей. В целом не думаю, что какой-то из флангов проседал по сегодняшнему матчу, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».