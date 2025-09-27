Скидки
Пари Сен-Жермен — Осер. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Ночью думал, как хочу играть, так и получилось». Альба — о матче с «Краснодаром»

«Ночью думал, как хочу играть, так и получилось». Альба — о матче с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о ничьей в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:0). Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Егор Егоров из Нижнего Новгорода.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар

— Забить не удалось. Какими компонентами вы, может быть, недовольны?
— Вообще доволен. Вчера ночью думал, как хочу играть, так и получилось. Просто мяч не залетел в ворота. Всё остальное — как мы хотели, как мы работали, как мы тренировали, — сказал Альба на пресс-конференции.

«Краснодар» довёл количество набранных в сезоне очков до 20. Столько же — у возглавляющего чемпионскую гонку «Локомотива», который опережает «быков» по дополнительным показателям. В активе «Ростова» теперь 10 очков в 10 встречах. Команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

