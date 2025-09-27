Стрепетов: Глушенков пишет на поле, как художник, и получает удовольствие от игры

Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высоко отозвался об игре нападающего петербуржцев Максима Глушенкова в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (5:2).

«Глушенков — один из одарённых футболистов, это ясно. Он может украсить любую атаку. Мне не нравилось, когда шла волна негатива — она могла сломать Максима. Но у него есть стержень лидера: он верит в себя, в свои силы. Мы видели игры Глушенкова в прошлом году — он получает удовольствие от игры. Многие футболисты выходят на поле и бьются, а он на поле пишет, как художник.

Конечно, Глушенкова нужно поздравить с покером! В матче с «Оренбургом» он украшал игру «Зенита». Был украшением! Глушенков показал своим скептикам, что не надо его трогать. Чем больше будут его ругать, тем он будет более злой и нацелен показать свою состоятельность», — сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.