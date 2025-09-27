«Зенит» этого не прощает». Тренер «Оренбурга» Слишкович — о поражении от петербуржцев
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (2:5).
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22' 2:0 Глушенков – 34' 3:0 Соболев – 74' 4:0 Глушенков – 77' 4:1 Ценов – 83' 4:2 Камилов – 88' 5:2 Глушенков – 90+2'
— Когда проигрываешь 2:5, не можешь что‑то сказать. Заслуженная победа соперника. Обидно. Большинство голов — наши ошибки. Нельзя позволять такие моменты, «Зенит» этого не прощает.
— Наверное, всё же можно найти что‑то хорошее?
— Так можно сказать про любую игру. Но наши проблемы надо срочно решать. Это серьёзные проблемы, — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».
После этой игры «Зенит» с 19 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с семью очками находится на 13-м месте.
