«Зенит» этого не прощает». Тренер «Оренбурга» Слишкович — о поражении от петербуржцев

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (2:5).

— Когда проигрываешь 2:5, не можешь что‑то сказать. Заслуженная победа соперника. Обидно. Большинство голов — наши ошибки. Нельзя позволять такие моменты, «Зенит» этого не прощает.

— Наверное, всё же можно найти что‑то хорошее?

— Так можно сказать про любую игру. Но наши проблемы надо срочно решать. Это серьёзные проблемы, — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Зенит» с 19 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с семью очками находится на 13-м месте.