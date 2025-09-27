Скидки
Пари Сен-Жермен — Осер. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Кальяри — Интер, результат матча 27 сентября 2025, счет 0:2, 5-й тур Серии А 2025/2026

«Интер» одолел «Кальяри» в 5-м туре Серии А с победным голом Лаутаро Мартинеса
Комментарии

Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Кальяри» и «Интер». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марко Пиччинини. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты команды гостей.

Италия — Серия А . 5-й тур
27 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 9'     0:2 Эспозито – 82'    

Первый мяч в игре был забит на девятой минуте. Отличился нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Ассистировал ему центральный защитник Алессандро Бастони. На 82-й минуте вышедший на замену нападающий Франческо Эспозито удвоил преимущество гостей.

«Интер» довёл количество набранных в сезоне очков до девяти и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Кальяри» имеет в своём активе семь очков. Команда располагается на девятой строчке в Серии А.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
