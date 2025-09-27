«Интер» одолел «Кальяри» в 5-м туре Серии А с победным голом Лаутаро Мартинеса

Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Кальяри» и «Интер». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марко Пиччинини. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в игре был забит на девятой минуте. Отличился нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Ассистировал ему центральный защитник Алессандро Бастони. На 82-й минуте вышедший на замену нападающий Франческо Эспозито удвоил преимущество гостей.

«Интер» довёл количество набранных в сезоне очков до девяти и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Кальяри» имеет в своём активе семь очков. Команда располагается на девятой строчке в Серии А.