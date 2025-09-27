Скидки
Главная Футбол Новости

Стрепетов высказался о крупной победе «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Стрепетов высказался о крупной победе «Зенита» в матче с «Оренбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов оценил игру команды из Санкт-Петербурга в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (5:2).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22'     2:0 Глушенков – 34'     3:0 Соболев – 74'     4:0 Глушенков – 77'     4:1 Ценов – 83'     4:2 Камилов – 88'     5:2 Глушенков – 90+2'    

«Матч с «Оренбургом» полностью провалил Луис Энрике. Наверное, это был его худший матч в «Зените». КПД его действий не ноль, а в минус. Провальная игра человека, от которого мы ждём решающих ходов и забитых мячей. То, что делает сейчас Глушенков.

«Зенит» в матче с «Оренбургом» не был чемпионской машиной. Были эпизоды, где присутствовали спады. Не все игроки ещё набрали оптимальную форму. Мне понравилась задумка Семака в середине поля: треугольник Барриос-Вендел-Педро. Педро добавляет моторики — быстрое движение мяча, можно ждать осторожного паса и быстро вступать в единоборства. Это очень перспективный трезубец. Во втором тайме, думаю, была задумка Семака — отдал мяч «Оренбургу». Чтобы игроки «Оренбурга» в большом количестве перешли на половину поля «Зенита». Контроль мяча был за «Оренбургом», а «Зенит» на быстрых атаках забивает. Можно было забить больше пяти: вопросы к Мостовому и Шилову — надо реализовывать моменты!» — сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

