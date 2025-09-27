«Вильярреал» вырвал победу у «Атлетика» Бильбао в 7-м туре Ла Лиги

Завершился матч 7-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Вильярреал» и «Атлетик» Бальбао. Команды играли на стадионе «Керамика» в Вильярреале. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Мигель Сесма Эспиноса. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Единственный мяч в игре был забит на 77-й минуте. Отличился нападающий Альберто Молейро.

«Вильярреал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. У команды 16 набранных очков в семи стартовых турах. «Атлетик» располагается на восьмой строчке в Ла Лиге. В активе баскского клуба 10 очков. Лидирует в чемпионате мадридский «Реал», набравший 18 очков в семи играх. «Барселона» занимает второе место с 16 очками и одним матчем в запасе.