Главная Футбол Новости

Вильярреал — Атлетик Б, результат матча 27 сентября 2025, счет 1:0, 7-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Вильярреал» вырвал победу у «Атлетика» Бильбао в 7-м туре Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 7-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Вильярреал» и «Атлетик» Бальбао. Команды играли на стадионе «Керамика» в Вильярреале. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Мигель Сесма Эспиноса. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Испания — Примера . 7-й тур
27 сентября 2025, суббота. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Молейро – 77'    

Единственный мяч в игре был забит на 77-й минуте. Отличился нападающий Альберто Молейро.

«Вильярреал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. У команды 16 набранных очков в семи стартовых турах. «Атлетик» располагается на восьмой строчке в Ла Лиге. В активе баскского клуба 10 очков. Лидирует в чемпионате мадридский «Реал», набравший 18 очков в семи играх. «Барселона» занимает второе место с 16 очками и одним матчем в запасе.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
