Тренер «Зенита» Семак высказался о покере Глушенкова в матче с «Оренбургом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно покера нападающего Максима Глушенкова в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (5:2).

— Сергей Богданович, покер Глушенкова — это всё-таки результат командных действий, его индивидуальных качеств или ошибок соперника?

— Сегодняшние мячи точно не приходили после ошибок соперника. Думаю, если один человек выйдет на поле, он не сможет обыграть десятерых. Конечно, командная работа — она есть, и нужно отдавать эти передачи. И Матео Кассьерра отдал, когда первый мяч забили, и другие моменты, естественно. Последний мяч — очень хорошую передачу Вендел отдал. Конечно, и Максим хорошо открывается, и игроки ассистируют ему. Иногда за счёт его дриблинга моменты он делает, по сути, себе сам. В каких-то моментах команда, в каких-то — больше индивидуальной игры. Но это нормально абсолютно, так в любом клубе. Моменты приходят и от командных взаимодействий, и от индивидуальных исполнителей, которые могут обыграть или сделать мяч в той ситуации, в которой забить, может быть, на первый взгляд сложно», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».