Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак высказался о покере Глушенкова в матче с «Оренбургом»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно покера нападающего Максима Глушенкова в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (5:2).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22'     2:0 Глушенков – 34'     3:0 Соболев – 74'     4:0 Глушенков – 77'     4:1 Ценов – 83'     4:2 Камилов – 88'     5:2 Глушенков – 90+2'    

— Сергей Богданович, покер Глушенкова — это всё-таки результат командных действий, его индивидуальных качеств или ошибок соперника?
— Сегодняшние мячи точно не приходили после ошибок соперника. Думаю, если один человек выйдет на поле, он не сможет обыграть десятерых. Конечно, командная работа — она есть, и нужно отдавать эти передачи. И Матео Кассьерра отдал, когда первый мяч забили, и другие моменты, естественно. Последний мяч — очень хорошую передачу Вендел отдал. Конечно, и Максим хорошо открывается, и игроки ассистируют ему. Иногда за счёт его дриблинга моменты он делает, по сути, себе сам. В каких-то моментах команда, в каких-то — больше индивидуальной игры. Но это нормально абсолютно, так в любом клубе. Моменты приходят и от командных взаимодействий, и от индивидуальных исполнителей, которые могут обыграть или сделать мяч в той ситуации, в которой забить, может быть, на первый взгляд сложно», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Покер Глушенкова помог «Зениту» обыграть «Оренбург» в 10-м туре РПЛ
