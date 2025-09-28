«ПСЖ» одолел «Осер» в Лиге 1, Илья Забарный забил победный мяч

Завершился матч 6-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Осер». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Томас Леонар. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты французской команды.

На 32-й минуте защитник Илья Забарный открыл счёт в матче. Этот гол стал для украинца дебютным в состав парижан. На 54-й минуте бразильский защитник Лукас Бералдо удвоил преимущество хозяев поля. Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов весь матч провёл на скамье запасных.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 с 15 очками в шести играх. «Осер» располагается на 13 месте в чемпионате Франции. У команды шесть набранных очков.