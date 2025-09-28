Скидки
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Осер, результат матча 27 сентября 2025, счет 2:0, 6-й тур Лиги 1 2025/2026

«ПСЖ» одолел «Осер» в Лиге 1, Илья Забарный забил победный мяч
Комментарии

Завершился матч 6-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Осер». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Томас Леонар. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты французской команды.

Франция — Лига 1 . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 22:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 0
Осер
Осер
1:0 Забарный – 32'     2:0 Бералдо – 54'    

На 32-й минуте защитник Илья Забарный открыл счёт в матче. Этот гол стал для украинца дебютным в состав парижан. На 54-й минуте бразильский защитник Лукас Бералдо удвоил преимущество хозяев поля. Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов весь матч провёл на скамье запасных.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 с 15 очками в шести играх. «Осер» располагается на 13 месте в чемпионате Франции. У команды шесть набранных очков.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
