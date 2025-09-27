Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стрепетов — об ошибке Адамова: это самоуверенность и расхлябанность

Стрепетов — об ошибке Адамова: это самоуверенность и расхлябанность
Комментарии

Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о пропущенных мячах петербуржцев в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:2). В воротах сине-бело-голубых играл Денис Адамов.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22'     2:0 Глушенков – 34'     3:0 Соболев – 74'     4:0 Глушенков – 77'     4:1 Ценов – 83'     4:2 Камилов – 88'     5:2 Глушенков – 90+2'    

«Этот тур — тур ляпов вратарей. Мы видели какую грубейшую ошибку допустил Ставер в игре с «Локомотивом». И в матче «Зенит» — «Оренбург»: первый мяч, который пропустил Адамов — это самоуверенность, плюс расхлябанность. Пришла самоуспокоенность игроков всей команды. Второй пропущенный мяч встрепенул «Зенит», и мы увидели острые атаки», — сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Покер Глушенкова помог «Зениту» обыграть «Оренбург» в 10-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android