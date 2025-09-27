Стрепетов — об ошибке Адамова: это самоуверенность и расхлябанность
Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о пропущенных мячах петербуржцев в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:2). В воротах сине-бело-голубых играл Денис Адамов.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22' 2:0 Глушенков – 34' 3:0 Соболев – 74' 4:0 Глушенков – 77' 4:1 Ценов – 83' 4:2 Камилов – 88' 5:2 Глушенков – 90+2'
«Этот тур — тур ляпов вратарей. Мы видели какую грубейшую ошибку допустил Ставер в игре с «Локомотивом». И в матче «Зенит» — «Оренбург»: первый мяч, который пропустил Адамов — это самоуверенность, плюс расхлябанность. Пришла самоуспокоенность игроков всей команды. Второй пропущенный мяч встрепенул «Зенит», и мы увидели острые атаки», — сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
