Стрепетов — об ошибке Адамова: это самоуверенность и расхлябанность

Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о пропущенных мячах петербуржцев в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:2). В воротах сине-бело-голубых играл Денис Адамов.

«Этот тур — тур ляпов вратарей. Мы видели какую грубейшую ошибку допустил Ставер в игре с «Локомотивом». И в матче «Зенит» — «Оренбург»: первый мяч, который пропустил Адамов — это самоуверенность, плюс расхлябанность. Пришла самоуспокоенность игроков всей команды. Второй пропущенный мяч встрепенул «Зенит», и мы увидели острые атаки», — сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.