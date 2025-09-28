Тренер «Ювентуса» Тудор высказался после ничьей в матче с «Аталантой» в 5-м туре Серии А

Главный тренер туринского «Ювентуса» Игор Тудор высказался после матча 5-го тура Серии А с «Аталантой», в котором его команда сыграла вничью со счётом 1:1.

«С моей точки зрения, стакан всегда наполовину полон, потому что считаю, мы показали отличную игру. Первый тайм был одним из лучших с момента моего прихода. Во втором тайме мы уступали, а в конце было 15 минут с лишним игроком. Хотели атаковать, но, к сожалению, не смогли. Это важный матч между двумя командами, играющими в Лиге чемпионов. Была сложная, честная и зрелищная игра.

Уже есть определённая решимость в атаке: три футболиста, играющих в центре нападения. Есть также Консейсау, который не был доступен, и Жегрова, который играет под нападающим. Нужно уметь правильно выбирать игроков, которые подходят нам как с самого начала, так и по ходу матча. Все три форварда предпочитают играть в центре и должны адаптироваться, когда играют под нападающим.

Кабаль — парень, который уже давно показывает хорошую игру. Он сильный игрок, которого я ценил раньше, но потом он пережил это. У него была серьёзная травма, однако я хотел дать ему столько же игрового времени. Затем, учитывая проблемы Бремера, решил выпустить его на поле. Очень рад за него, потому что он молодец, игрок высочайшего уровня. Аджич заслужил выйти в стартовом составе благодаря своим качествам, он растёт как футболист. Мой выбор был продиктован характером матча: хотел иметь дополнительного полузащитника против физически активной команды, которая много бегает, с которой непросто играть», – приводит слова Тудора официальный сайт «Ювентуса».

После матча 5-го тура «Аталанта» довела количество набранных в сезоне очков до девяти и поднялась на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» остался на втором месте. В активе туринцев теперь 11 очков после пяти игр. Первое место с 12 очками в четырёх встречах занимает «Наполи».