Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ювентуса» Тудор высказался после ничьей в матче с «Аталантой» в 5-м туре Серии А

Тренер «Ювентуса» Тудор высказался после ничьей в матче с «Аталантой» в 5-м туре Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер туринского «Ювентуса» Игор Тудор высказался после матча 5-го тура Серии А с «Аталантой», в котором его команда сыграла вничью со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 5-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Аталанта
Бергамо
0:1 Сулемана – 45+1'     1:1 Кабаль Мурильо – 78'    
Удаления: нет / де Рон – 80'

«С моей точки зрения, стакан всегда наполовину полон, потому что считаю, мы показали отличную игру. Первый тайм был одним из лучших с момента моего прихода. Во втором тайме мы уступали, а в конце было 15 минут с лишним игроком. Хотели атаковать, но, к сожалению, не смогли. Это важный матч между двумя командами, играющими в Лиге чемпионов. Была сложная, честная и зрелищная игра.

Уже есть определённая решимость в атаке: три футболиста, играющих в центре нападения. Есть также Консейсау, который не был доступен, и Жегрова, который играет под нападающим. Нужно уметь правильно выбирать игроков, которые подходят нам как с самого начала, так и по ходу матча. Все три форварда предпочитают играть в центре и должны адаптироваться, когда играют под нападающим.

Кабаль — парень, который уже давно показывает хорошую игру. Он сильный игрок, которого я ценил раньше, но потом он пережил это. У него была серьёзная травма, однако я хотел дать ему столько же игрового времени. Затем, учитывая проблемы Бремера, решил выпустить его на поле. Очень рад за него, потому что он молодец, игрок высочайшего уровня. Аджич заслужил выйти в стартовом составе благодаря своим качествам, он растёт как футболист. Мой выбор был продиктован характером матча: хотел иметь дополнительного полузащитника против физически активной команды, которая много бегает, с которой непросто играть», – приводит слова Тудора официальный сайт «Ювентуса».

После матча 5-го тура «Аталанта» довела количество набранных в сезоне очков до девяти и поднялась на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» остался на втором месте. В активе туринцев теперь 11 очков после пяти игр. Первое место с 12 очками в четырёх встречах занимает «Наполи».

Материалы по теме
«Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» в Серии А, завершая матч в большинстве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android