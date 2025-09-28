«Так говорить могут только дилетанты». Галактионов — о критике «Локо» за трансфер Пруцева

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о переходе в клуб полузащитника Данила Пруцева, а также оценил игру футболиста в первых матчах за железнодорожников.

— Как вы оцените переход и игру Данила Пруцева?

— Очень много негативных моментов было, когда это решение принималось, мол, зачем вам Пруцев, чем он вас усилит. Но так говорить могут только дилетанты. Это игрок с интеллектом. Он мобильный, быстрый, хорошо двигает мяч. У него есть международный опыт — Данил играл у меня в отборе на чемпионате Европы. Это дорогого стоит. Можно посмеяться, но он результативный футболист: два мяча нам забил. Два гола за карьеру — и оба нам.

Качества Пруцева понятны. Он нам дал конкуренцию, определённую стабильность на своей позиции и опцию, когда мы можем с ним начинать или выпускать его по ходу матча, дополняя кого-то. Пруцев — игрок очень хорошего качества и уровня, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Пруцев перебрался в «Локомотив» на правах аренды из «Спартака». В первых пяти матчах за новый клуб 25-летний хавбек отметился результативной передачей. Всего на счету Пруцева три гола в 116 матчах РПЛ — в ворота «Локомотива», «Пари НН» и «Крыльев Советов».