В «Зените» ответили на вопрос об игровом времени Лусиано

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 10-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (5:2) высказался об игровом времени нападающего Лусиано Гонду.
— Скажите, пожалуйста, почему всё-таки Лусиано не получает игрового времени? Вы всё ещё недовольны его формой?
— Почему не получает игрового времени? Он получает его.
— Сегодня он вообще не вышел.
— В сегодняшней встрече… Смотрите, за все матчи, которые мы сыграли в этом чемпионате, берём Кубок, чемпионат, образно, навскидку скажу. Где-то у нас и Кассьерра, и Соболев провели равное время, примерно по 500 минут. Лусиано сыграл 400 — всего на 100 минут меньше. При этом до сегодняшнего тура Кассьерра забил и там, и там шесть мячей, Соболев — четыре плюс две передачи. А у Лусиано — один мяч и одна передача. Конечно, на сегодняшний день он уступает. Завтра добавит, будет больше играть. Это конкуренция, к сожалению, никуда не деться, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
