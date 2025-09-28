Глушенков ответил, кто лучше разбирается в футболе — Радимов или Аршавин

Форвард «Зенита» Максим Глушенков высказался о бывших футболистах сине-бело-голубых Владиславе Радимове и Андрее Аршавине. В матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги 26-летний форвард забил четыре мяча в ворота «Оренбурга» (5:2) и помог своей команде одержать разгромную победу.

— Забираете с собой мяч?

— Да, четыре забил, надо положить его в коллекцию.

— Вас лучшим игроком матча выбрал Радимов. Он просил узнать, кто лучше разбирается в футболе — Радимов или Аршавин?

— Радимов, конечно (улыбается), — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

Глушенков был признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Оренбург». Решение в качестве эксперта принимал Радимов. Туром ранее «Зенит» победил «Краснодар» (2:0). Игрока матча тогда определял Андрей Аршавин, который сделал выбор в пользу бразильца Луиса Энрике.