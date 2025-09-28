Скидки
Главная Футбол Новости

Глушенков ответил, кто лучше разбирается в футболе — Радимов или Аршавин

Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Зенита» Максим Глушенков высказался о бывших футболистах сине-бело-голубых Владиславе Радимове и Андрее Аршавине. В матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги 26-летний форвард забил четыре мяча в ворота «Оренбурга» (5:2) и помог своей команде одержать разгромную победу.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22'     2:0 Глушенков – 34'     3:0 Соболев – 74'     4:0 Глушенков – 77'     4:1 Ценов – 83'     4:2 Камилов – 88'     5:2 Глушенков – 90+2'    

— Забираете с собой мяч?
— Да, четыре забил, надо положить его в коллекцию.

— Вас лучшим игроком матча выбрал Радимов. Он просил узнать, кто лучше разбирается в футболе — Радимов или Аршавин?
— Радимов, конечно (улыбается), — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

Глушенков был признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Оренбург». Решение в качестве эксперта принимал Радимов. Туром ранее «Зенит» победил «Краснодар» (2:0). Игрока матча тогда определял Андрей Аршавин, который сделал выбор в пользу бразильца Луиса Энрике.

