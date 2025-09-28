Скидки
Главная Футбол Новости

Рашид Рахимов оценил дебют Далера Кузяева в составе «Рубина»

Комментарии

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал дебют полузащитника Далера Кузяева в составе казанской команды. Россиянин вышел на замену в перерыве матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Баринов – 78'    

— Как оцените дебют Кузяева? Что предопределило его выбор?
— Он достаточно долго не играл, но мы увидели его качества. Он сохранял мячи, в том числе под давлением, допустил всего одну ошибку. Понятно, у него есть качества, но тонуса игрового нет, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Далер Кузяев присоединился к «Рубину» в среду, 24 сентября. В июле текущего года он покинул в статусе свободного агента французский «Гавр», за который выступал в течение двух предыдущих сезонов.

