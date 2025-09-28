«Просил игроков поберечь моё сердце». Гласнер — о победе «Кристал Пэлас» над «Ливерпулем»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал результат матча 6-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:1).

«Всё дело в эмоциях (улыбается). В прошлый раз, когда мы победили после серии пенальти, сказал игрокам, что мне уже за 50, им следует поберечь моё сердце и позволять мне выдохнуть немного раньше.

С другой стороны, именно за это мы и любим футбол: такая концовка перед нашими болельщиками — это великолепно. Хотел побежать к игрокам, но через несколько метров остановился, вспомнив, что ранее уже получил жёлтую карточку, а я ещё нужен команде, да и жена расстроится — поэтому решил оставить всё как есть.

Первый тайм получился лучшим с момента моего прихода в клуб. Вся суть в результате, мы вели с разницей лишь в один мяч и могли ещё улучшить своё положение. Когда играешь с чемпионами, понимаешь, они способны дать отпор. В своих последних играх соперник забивал голы в концовке.

Второй тайм, по правде говоря, был очень напряжённым. В нескольких эпизодах нам повезло, в одной-двух ситуациях нас спас Дин Хендерсон.

Горжусь, что пропустили гол на 90-й минуте (на самом деле на 87-й минуте. — Прим. «Чемпионата»). Очень часто всё может измениться, что может привести к поражению. Мы не сбавляли обороты, играли с уклоном в нападение и снова перехватили инициативу, забили победный гол. Это заставляет по-настоящему гордиться нашей командой», — приводит слова Гласнера официальный сайт «Кристал Пэлас».