«Просил игроков поберечь моё сердце». Гласнер — о победе «Кристал Пэлас» над «Ливерпулем»

«Просил игроков поберечь моё сердце». Гласнер — о победе «Кристал Пэлас» над «Ливерпулем»
Комментарии

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал результат матча 6-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Сарр – 9'     1:1 Кьеза – 87'     2:1 Нкетиа – 90+7'    

«Всё дело в эмоциях (улыбается). В прошлый раз, когда мы победили после серии пенальти, сказал игрокам, что мне уже за 50, им следует поберечь моё сердце и позволять мне выдохнуть немного раньше.

С другой стороны, именно за это мы и любим футбол: такая концовка перед нашими болельщиками — это великолепно. Хотел побежать к игрокам, но через несколько метров остановился, вспомнив, что ранее уже получил жёлтую карточку, а я ещё нужен команде, да и жена расстроится — поэтому решил оставить всё как есть.

Первый тайм получился лучшим с момента моего прихода в клуб. Вся суть в результате, мы вели с разницей лишь в один мяч и могли ещё улучшить своё положение. Когда играешь с чемпионами, понимаешь, они способны дать отпор. В своих последних играх соперник забивал голы в концовке.

Второй тайм, по правде говоря, был очень напряжённым. В нескольких эпизодах нам повезло, в одной-двух ситуациях нас спас Дин Хендерсон.

Горжусь, что пропустили гол на 90-й минуте (на самом деле на 87-й минуте. — Прим. «Чемпионата»). Очень часто всё может измениться, что может привести к поражению. Мы не сбавляли обороты, играли с уклоном в нападение и снова перехватили инициативу, забили победный гол. Это заставляет по-настоящему гордиться нашей командой», — приводит слова Гласнера официальный сайт «Кристал Пэлас».

«Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Кристал Пэлас»
