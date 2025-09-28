Радимов: Глушенков может стать главным претендентом на звание лучшего футболиста России

Бывший российский футболист, известный по выступлениям за «Зенит» и ЦСКА, Владислав Радимов высказался об успешной игре атакующего полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова. В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» хавбек оформил покер. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу санкт-петербургской команды.

«Глушенков классный матч провёл. Если он так будет играть, то это главный претендент на звание лучшего футболиста страны. У него всё для этого есть. Ему не надо бороться ни с Семаком, ни с болельщиками, ни с прессой. У него есть всё. Играй и получай удовольствие, кайфуй на поле», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Всего в текущем сезоне в активе Максима восемь голов и четыре результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах.

Материалы по теме Глушенков ответил, кто лучше разбирается в футболе — Радимов или Аршавин

Лучший бомбардир в мировом футболе: