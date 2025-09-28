Скидки
«Сперцян выпадал из игры». Гришин — о факторах, помешавших «Краснодару» победить «Ростов»

«Сперцян выпадал из игры». Гришин — о факторах, помешавших «Краснодару» победить «Ростов»
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о факторах, которые помешали «Краснодару» переиграть «Ростов» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар

«У «Краснодара» немного выпадал из игры Сперцян, причём ранее это же было в матче с «Зенитом». Однако мне кажется, что ключевую роль в падении результатов краснодарцев сыграла травма Черникова, важного игрока центра поля. Черников выполняет очень большой объем черновой работы. При этом по матчу с «Ростовом» следует похвалить защитников Чистякова и Сако, которые полностью выключили из игры Кордобу. Сако сполна заслужил звание лучшего футболиста матча», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» довёл количество набранных в сезоне очков до 20 и идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Локомотиву» по дополнительным показателям. В активе «Ростова» теперь 10 очков в 10 встречах. Команда располагается на 11-й строчке.

