«У вас комплекс какой-то?» Тренер «Краснодара» Мусаев – на вопрос журналиста о столице юга

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев жёстко ответил на вопрос журналиста на пресс-конференции о столице юга после матча 10-го тура чемпионата России с «Ростовом». Встреча прошла 27 сентября в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 0:0.

Журналист: в Ростове с любовью и уважением относятся к краснодарским соседям, но недавно президент России принял решение, подтвердил, что нужно считать столицей юга Ростов. Краснодарские болельщики, видно, с этим несогласны. Как вы думаете, что это какой-то комплекс вечный или почему так получается?

Мусаев: комплекс чего?

Журналист: не знаю, столицы юга.

Мусаев: а что дает вам статус столицы юга?

Журналист: нам — ничего.

Мусаев: я родился в Краснодаре, это самый лучший город в мире для меня. Я бывал, в половине, наверное, стран мира и приезжая в Краснодар, для меня самое лучшее — это мой район, моя школа, центр города. Для меня Краснодар — самый лучший город для моего сердца. Мне плевать, кто столица юга. Я не понимаю, что вы за эту столицу юга так держитесь. Что вам дает столица юга? Лично вам? Что она дала? У вас комплекс какой-то?

Журналист: я том-то и дело, что ничего.

Мусаев: я не понимаю вообще, что такое столица юга. Для меня Краснодар — лучший город на земле, и мне неважно, кто столица юга.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал идею закрепить за Ростовской областью статус южной столицы страны

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 20 очков. «Ростов», в свою очередь, находится на 11-м месте, набрав 10 очков. В следующем туре чемпионата России «Краснодар» встретится с «Ахматом», а «Ростов» сыграет с «Оренбургом».