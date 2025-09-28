Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Краснодара» Агкацев опубликовал пост по случаю ничьей с «Ростовом»

Вратарь «Краснодара» Агкацев опубликовал пост по случаю ничьей с «Ростовом»
Комментарии

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев опубликовал пост в своём телеграм-канале по итогам матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась нулевой ничьей.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар

«К сожалению, увозим из Ростова только одно очко. Хочется сказать спасибо нашим болельщикам за поддержку. Вы были громче всех», — написал Агкацев в своём телеграм-канале.

«Краснодар» набрал 20 очков после 10 матчей РПЛ и занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующему «Локомотиву» по дополнительным показателям. У «Ростова» — 10 очков после аналогичного количества матчей. Команда Джонатана Альбы располагается на 11-м месте.

Материалы по теме
«Сперцян выпадал из игры». Гришин — о факторах, помешавших «Краснодару» победить «Ростов»

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android