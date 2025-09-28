Вратарь «Краснодара» Агкацев опубликовал пост по случаю ничьей с «Ростовом»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев опубликовал пост в своём телеграм-канале по итогам матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась нулевой ничьей.

«К сожалению, увозим из Ростова только одно очко. Хочется сказать спасибо нашим болельщикам за поддержку. Вы были громче всех», — написал Агкацев в своём телеграм-канале.

«Краснодар» набрал 20 очков после 10 матчей РПЛ и занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующему «Локомотиву» по дополнительным показателям. У «Ростова» — 10 очков после аналогичного количества матчей. Команда Джонатана Альбы располагается на 11-м месте.

