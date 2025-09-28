Соболев отреагировал на свой победный гол после выхода на замену в матче с «Оренбургом»

Нападающий «Зенита» из Санкт-Петербурга Александр Соболев опубликовал пост по случаю своего победного гола после выхода на замену в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 5:2. Соболев появился на поле на 73-й минуте, а на 74-й отличился голом, который стал третьим для сине-бело-голубых и победным во встрече.

«1-1-1. Одна минута — одно касание — один гол», — написал Соболев в своём телеграм-канале, добавив смеющиеся эмодзи.

Всего в текущем сезоне 28-летний нападающий провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

