Соболев отреагировал на свой победный гол после выхода на замену в матче с «Оренбургом»
Нападающий «Зенита» из Санкт-Петербурга Александр Соболев опубликовал пост по случаю своего победного гола после выхода на замену в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 5:2. Соболев появился на поле на 73-й минуте, а на 74-й отличился голом, который стал третьим для сине-бело-голубых и победным во встрече.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22' 2:0 Глушенков – 34' 3:0 Соболев – 74' 4:0 Глушенков – 77' 4:1 Ценов – 83' 4:2 Камилов – 88' 5:2 Глушенков – 90+2'
«1-1-1. Одна минута — одно касание — один гол», — написал Соболев в своём телеграм-канале, добавив смеющиеся эмодзи.
Всего в текущем сезоне 28-летний нападающий провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.
Легионеры на контракте с «Зенитом»:
