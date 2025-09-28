Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Торонто — Интер Майами, результат матча МЛС 28 сентября 2025, счет 1:1

«Интер Майами» с Месси сыграл вничью с «Торонто» и прервал победную серию в МЛС
Комментарии

Завершился матч МЛС, в котором «Торонто» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Би-Эм-О Филд» и завершилась со счётом 1:1.

США — Major League Soccer . МЛС
27 сентября 2025, суббота. 23:30 МСК
Торонто
Торонто
Окончен
1 : 1
Интер Майами
Майами
0:1 Алленде – 45+1'     1:1 Михайлович – 60'    

За «Торонто» забил Джордже Михайлович.

В составе «Интер Майами» отличился Тадео Алленде с передачи Жорди Альбы. Аргентинский нападающий Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями.

«Интер Майами» прервал победную серию из трёх матчей. «Торонто» в седьмой раз подряд сыграл вничью в МЛС.

В следующем матче МЛС «Торонто» встретится с «Чикаго Файр». Матч состоится 5 октября. «Интер Майами», в свою очередь, также в следующем матче сыграет с «Чикаго Файр», но сделает это 1 октября.

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android