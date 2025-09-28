«Интер Майами» с Месси сыграл вничью с «Торонто» и прервал победную серию в МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Торонто» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Би-Эм-О Филд» и завершилась со счётом 1:1.

За «Торонто» забил Джордже Михайлович.

В составе «Интер Майами» отличился Тадео Алленде с передачи Жорди Альбы. Аргентинский нападающий Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями.

«Интер Майами» прервал победную серию из трёх матчей. «Торонто» в седьмой раз подряд сыграл вничью в МЛС.

В следующем матче МЛС «Торонто» встретится с «Чикаго Файр». Матч состоится 5 октября. «Интер Майами», в свою очередь, также в следующем матче сыграет с «Чикаго Файр», но сделает это 1 октября.