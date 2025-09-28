Илья Забарный прокомментировал свой дебютный гол за «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Илья Забарный отреагировал на свой дебютный гол в составе парижан, который он забил в матче 6-го тура чемпионата Франции с «Осером» (2:0).

«Важно двигаться дальше. Я очень рад, что забил свой первый гол на «Парк де Пренс». Нам нужно продолжать идти к нашим целям, и сегодня мы это показали. Травмы случаются, но у нас отличная команда, и каждый может помочь. Думаю, мы — лучшая команда в мире», — приводит слова Забарного Footmercato.

Забарный перешёл в «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Он принял участие в пяти матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив один гол. В следующем туре Лиги 1 «ПСЖ» встретится с «Лиллем».