Илья Забарный прокомментировал свой дебютный гол за «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Илья Забарный отреагировал на свой дебютный гол в составе парижан, который он забил в матче 6-го тура чемпионата Франции с «Осером» (2:0).

Франция — Лига 1 . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 22:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 0
Осер
Осер
1:0 Забарный – 32'     2:0 Бералдо – 54'    

«Важно двигаться дальше. Я очень рад, что забил свой первый гол на «Парк де Пренс». Нам нужно продолжать идти к нашим целям, и сегодня мы это показали. Травмы случаются, но у нас отличная команда, и каждый может помочь. Думаю, мы — лучшая команда в мире», — приводит слова Забарного Footmercato.

Забарный перешёл в «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Он принял участие в пяти матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив один гол. В следующем туре Лиги 1 «ПСЖ» встретится с «Лиллем».

«ПСЖ» одолел «Осер» в Лиге 1, Илья Забарный забил победный мяч
