Главная Футбол Новости

«Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» проиграли в АПЛ в один день впервые в XXI веке

Аудио-версия:
Комментарии

«Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» проиграли свои матчи 6-го тура английской Премьер-лиги в рамках одного игрового дня. Как сообщает статистический портал Opta Sport, такое происходит впервые в XXI веке.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Сарр – 9'     1:1 Кьеза – 87'     2:1 Нкетиа – 90+7'    
Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тьяго – 8'     2:0 Тьяго – 20'     2:1 Шешко – 26'     3:1 Йенсен – 90+5'    
Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Фернандес – 24'     1:1 Уэлбек – 77'     1:2 Де Кёйпер – 90+2'     1:3 Уэлбек – 90+10'    
Удаления: Чалоба – 53' / нет

По данным источника, подобное стечение обстоятельств для данных клубов происходило в последний раз 16 апреля 1994 года (31 год и 164 дня назад). Тогда «Манчестер Юнайтед» уступил в гостях «Уимблдону» (0:1), «Челси» проиграл на выезде «Арсеналу» (0:1), а «Ливерпуль» на своём поле потерпел поражение в матче с «Ньюкасл Юнайтед» (0:2).

Напомним, в матчах 6-го тура текущего розыгрыша АПЛ «пенсионеры» дома уступили «Брайтону» (1:3), «красные дьяволы» в гостях не смогли обыграть «Брентфорд» (1:3), а мерсисайдцы неожиданно проиграли «Кристал Пэлас» со счётом 1:2, пропустив второй мяч на 90+7-й минуте.

Новости. Футбол
