«Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» проиграли в АПЛ в один день впервые в XXI веке

«Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» проиграли свои матчи 6-го тура английской Премьер-лиги в рамках одного игрового дня. Как сообщает статистический портал Opta Sport, такое происходит впервые в XXI веке.

По данным источника, подобное стечение обстоятельств для данных клубов происходило в последний раз 16 апреля 1994 года (31 год и 164 дня назад). Тогда «Манчестер Юнайтед» уступил в гостях «Уимблдону» (0:1), «Челси» проиграл на выезде «Арсеналу» (0:1), а «Ливерпуль» на своём поле потерпел поражение в матче с «Ньюкасл Юнайтед» (0:2).

Напомним, в матчах 6-го тура текущего розыгрыша АПЛ «пенсионеры» дома уступили «Брайтону» (1:3), «красные дьяволы» в гостях не смогли обыграть «Брентфорд» (1:3), а мерсисайдцы неожиданно проиграли «Кристал Пэлас» со счётом 1:2, пропустив второй мяч на 90+7-й минуте.

