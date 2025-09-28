«Локомотив» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 16 матчей

Московский «Локомотив» переиграл казанский «Рубин» в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Тем самым железнодорожники продлили беспроигрышную серию в чемпионате России до 16 матчей.

За это время красно-зелёные восемь раз сыграли вничью и одержали восемь побед. В концовке минувшего сезона «Локомотив» победил трижды и трижды сыграл вничью, а в текущем розыгрыше РПЛ железнодорожники по пять раз выиграли и завершали матч с ничейным результатом.

Последнее поражение команды Михаила Галактионова в РПЛ датировано 12 апреля. Тогда в матче 24-го тура соревнований прошлой кампании «Локомотив» уступил как раз казанскому «Рубину» (0:1).

«Локомотив» довёл количество набранных в сезоне очков до 20 и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» остался с 15 очками в активе. Команда занимает девятое место в турнирной таблице.

