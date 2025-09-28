Тренер «Зенита» Семак пожаловался на судейство после матча с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о судействе после матча 10-го тура чемпионата России с «Оренбургом». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:2. В этой встрече российский нападающий Максим Глушенков оформил покер.

— Вы в первом тайме очень эмоционально отреагировали на желтую карточку Луиса Энрике. Показалось, что нарушение не тянуло на желтую?

— Не то что не тянуло, но есть определенный градус борьбы, который судья дает. И те моменты, те же срывы атаки… Достаточно было фолов и в одну, и в другую сторону. Но в данном моменте, который абсолютно не предвещал ничего, на мой взгляд, не нужна была карточка по тому градусу, который задал судья. Не говоря уже о карточке Барриосу, которой и в помине не было. Не говоря уже и о штрафном, которого не было, когда нам гол с него забили. И первый момент — офсайд, когда пришел угловой на наши ворота. С аутом, который я видел, его тоже не было — мяч никуда не ушел. Поэтому моментов было достаточно, на которые стоит обратить внимание, но что делать… Я думаю, судьи и сами многие трактовки уже не совсем понимают, где карточка, где не карточка, мы видим в каждом туре. И для них непонятно, как судить, какую руку или какой наступ и за что давать, карточки, а за что не давать. В целом, конечно, вопросов очень много», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

На данный момент «Зенит» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 19 очков. В следующем туре «Зенит» встретится с «Акроном». Матч состоится 4 октября.