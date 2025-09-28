Скидки
«Локомотив» повторил достижение, ранее лишь два раза покорявшееся в истории клуба

Комментарии

Московский «Локомотив» одолел казанский «Рубин» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась с минимальным счётом 1:0. Как сообщает статистический портал Opta Sports, железнодорожники повторили достижение, которое ранее только два раза покорялось в истории клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Баринов – 78'    

По информации источника, «Локомотив» в третий раз в своей истории начал сезон без поражений в стартовых 10 турах. Впервые такое произошло с клубом в сезоне-2002, тогда красно-зелёные выиграли чемпионат. Во второй раз московская команда прошла треть сезона без поражений в сезоне-2005. В том году железнодорожники заняли лишь третью строчку.

«Локомотив» набрал 20 очков после 10 матчей сезона-2025/2026 и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Михаила Галактионова опережает идущий вторым «Краснодар» по дополнительным показателям.

«Локомотив» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 16 матчей

«Золотая» эра «Локомотива»:

