«Локомотив» повторил достижение, ранее лишь два раза покорявшееся в истории клуба

Московский «Локомотив» одолел казанский «Рубин» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась с минимальным счётом 1:0. Как сообщает статистический портал Opta Sports, железнодорожники повторили достижение, которое ранее только два раза покорялось в истории клуба.

По информации источника, «Локомотив» в третий раз в своей истории начал сезон без поражений в стартовых 10 турах. Впервые такое произошло с клубом в сезоне-2002, тогда красно-зелёные выиграли чемпионат. Во второй раз московская команда прошла треть сезона без поражений в сезоне-2005. В том году железнодорожники заняли лишь третью строчку.

«Локомотив» набрал 20 очков после 10 матчей сезона-2025/2026 и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Михаила Галактионова опережает идущий вторым «Краснодар» по дополнительным показателям.

«Золотая» эра «Локомотива»: