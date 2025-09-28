Галактионов объяснил, почему «Локо» часто пропускал в последних минутах матчей

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о том, почему железнодорожники часто упускали победы в последние минуты матчей и как тренерский штаб решал данную проблему.

— «Локомотив» часто пропускал в последние минуты, когда не должен был, упускал победы. Какая работа была проведена в этом направлении?

— Некоторые ситуации мы попытались смоделировать в тренировках, это раз. Говорили много на теоретических занятиях, проводили индивидуальные, частные беседы, что нельзя отдавать инициативу. Чем глубже и ниже начинаем играть, тем сопернику проще. Меняется психологический, эмоциональный фон. Если начинаешь отыгрываться, возвращаешься в игру, и чем больше идёт давление на ворота, то и шансы увеличиваются. На мой взгляд, сегодня во втором тайме этого практически не было. Отрезок маленький, когда мы буквально чуть-чуть прижались и дали сопернику две подачи сделать, которые привели к пропущенному мячу. Хорошо, что там было положение вне игры, VAR определил. Но то, что группа игроков средней линии, группа игроков атаки, группа игроков обороны практически весь второй тайм старались нагнетать и отодвигать игру от наших ворот, на это мы и нацеливали.

С чем это связано — факторов много. И психологические, когда соперник возвращается в игру, и по структуре, что надо быть более инициативным, не отказываться от своих игровых принципов, и взаимодействие футболистов. Понятно, что когда замен много становится, например, какие-то связи рушатся. Сегодня их было по минимуму, точечно. Ход игры предполагал такие изменения, начиная с Погостнова, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Напомним, в матче 10-го тура РПЛ «Локомотив» с минимальным счётом 1:0 обыграл «Рубин» и вышел на первое место в турнирной таблице. Ранее красно-зелёные пять матчей подряд сыграли вничью.

