Михаил Галактионов отреагировал на промежуточное лидерство «Локомотива» в РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о промежуточном лидерстве московской команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 10 туров. Отметим, это стало возможным после победы железнодорожников в матче с «Рубином» (1:0).

«Промежуточное первое место? Давайте дождёмся окончания матчей тура. В таблице большая плотность. Любая осечка подвигает команду вниз. Мы можем говорить о названиях, но по качеству и по уровню любая команда может обыграть любую. Сегодня нет матчей, когда ты спокойно и легко можешь добиваться результата. Организация, дисциплина, уровень подготовленности соперников сегодня на очень хорошем уровне. И, естественно, личности, которые могут делать разницу», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

На данный момент железнодорожники опережают идущий на втором месте «Краснодар» по дополнительным показателям. На третьем месте располагается «Зенит», набравший 19 очков. Далее — ЦСКА (18) и «Балтика» (17). В случае победы армейцев в очной игре 10-го тура с калининградцами, красно-синие станут лидерами чемпионата.

