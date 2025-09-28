Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Галактионов отреагировал на промежуточное лидерство «Локомотива» в РПЛ

Михаил Галактионов отреагировал на промежуточное лидерство «Локомотива» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о промежуточном лидерстве московской команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 10 туров. Отметим, это стало возможным после победы железнодорожников в матче с «Рубином» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Баринов – 78'    

«Промежуточное первое место? Давайте дождёмся окончания матчей тура. В таблице большая плотность. Любая осечка подвигает команду вниз. Мы можем говорить о названиях, но по качеству и по уровню любая команда может обыграть любую. Сегодня нет матчей, когда ты спокойно и легко можешь добиваться результата. Организация, дисциплина, уровень подготовленности соперников сегодня на очень хорошем уровне. И, естественно, личности, которые могут делать разницу», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

На данный момент железнодорожники опережают идущий на втором месте «Краснодар» по дополнительным показателям. На третьем месте располагается «Зенит», набравший 19 очков. Далее — ЦСКА (18) и «Балтика» (17). В случае победы армейцев в очной игре 10-го тура с калининградцами, красно-синие станут лидерами чемпионата.

Материалы по теме
Галактионов объяснил, почему «Локо» часто пропускал в последних минутах матчей

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android