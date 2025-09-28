Тренер «ПСЖ» Энрике отреагировал на дебютный гол Забарного за клуб

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о дебютном голе защитника Ильи Забарного, который он забил в матче 6-го тура чемпионата Франции с «Осером».

«Гол — это лишь деталь. Но всё, что мы увидели от Ильи Забарного в этих пяти матчах, меня полностью устраивает. Это очень молодой игрок с характером. Мы рады, что он с нами и что он показал игру на очень высоком уровне», — приводит слова Энрике Le Parisien.

Забарный перешёл в «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Он принял участие в пяти матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив один гол. В следующем туре Лиги 1 «ПСЖ» встретится с «Лиллем».