Глушенков высказался об ошибке голкипера «Зенита» Адамова в матче с «Оренбургом»
Российский нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался об ошибке голкипера клуба Дениса Адамова в матче 10-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (5:2). Адамов выронил мяч в своей штрафной, а защитник «Оренбурга» Эмил Ценов воспользовался ошибкой и отправил мяч в сетку ворот. Отметим, Глушенков в этой встрече оформил покер.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22' 2:0 Глушенков – 34' 3:0 Соболев – 74' 4:0 Глушенков – 77' 4:1 Ценов – 83' 4:2 Камилов – 88' 5:2 Глушенков – 90+2'
— Команда как‑то поддержит Дениса Адамова после того, как он совершил ошибку?
— Да, конечно, поддержим. Ничего такого в этом нет, он же не при 0:0 совершил эту ошибку, — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».
На данный момент «Зенит» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 19 очков. «Оренбург» находится на 13-м месте, набрав семь очков.
