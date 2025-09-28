Глушенков высказался об ошибке голкипера «Зенита» Адамова в матче с «Оренбургом»

Российский нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался об ошибке голкипера клуба Дениса Адамова в матче 10-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (5:2). Адамов выронил мяч в своей штрафной, а защитник «Оренбурга» Эмил Ценов воспользовался ошибкой и отправил мяч в сетку ворот. Отметим, Глушенков в этой встрече оформил покер.

— Команда как‑то поддержит Дениса Адамова после того, как он совершил ошибку?

— Да, конечно, поддержим. Ничего такого в этом нет, он же не при 0:0 совершил эту ошибку, — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 19 очков. «Оренбург» находится на 13-м месте, набрав семь очков.