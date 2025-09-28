«Это неприятно». Луис Энрике — о кадровых проблемах «ПСЖ» и «Барселоны» перед матчем ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о большом количестве травмированных футболистов перед матчем с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Каталонский клуб, так же как и парижане, потерял несколько ключевых футболистов перед очным матчем.

«Нужно всегда сохранять позитив. Жаль, что через четыре дня у нас матч с «Барселоной» без пяти-шести ключевых игроков как у нас, так и у них. Это неприятно и для меня, и для тренера соперников Ханси Флика, и для болельщиков обеих команд», — приводит слова Энрике Le Parisien.

Матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 1 октября в Барселоне, начало – в 22:00 мск.