Дзюба высмеял решение дать жёлтую карточку за грубый фол на получившем травму Гудиеве

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба показал фото голкипера тольяттинской команды Виталия Гудиева после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:3).

На фото зафиксирован кровавый след от шипов нападающего грозненцев Лечи Садулаева — он появился после прыжка форварда во вратаря.

«Жёлтая карточка. В Гудиева прыгнули спокойно», — подписал пост с фотографией Дзюба, добавив смеющийся эмодзи.

Фото: Из соцсетей Артёма Дзюбы

За грубый фол игрок «Ахмата» получил только жёлтую карточку.

Команда Станислава Черчесова не проигрывает на протяжении семи матчей в РПЛ, грозненцы набрали 15 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. «Акрон» под руководством Заура Тедеева с семью очками идёт 14-м.

«Подвиги» Дзюбы вне футбола: