Главная Футбол Новости

Дзюба высмеял решение дать жёлтую карточку за грубый фол на получившем травму Гудиеве

Дзюба высмеял решение дать жёлтую карточку за грубый фол на получившем травму Гудиеве
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба показал фото голкипера тольяттинской команды Виталия Гудиева после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Касинтура – 3'     2:0 Мансилья – 72'     3:0 Мансилья – 90+1'    

На фото зафиксирован кровавый след от шипов нападающего грозненцев Лечи Садулаева — он появился после прыжка форварда во вратаря.

«Жёлтая карточка. В Гудиева прыгнули спокойно», — подписал пост с фотографией Дзюба, добавив смеющийся эмодзи.

Фото: Из соцсетей Артёма Дзюбы

За грубый фол игрок «Ахмата» получил только жёлтую карточку.
Команда Станислава Черчесова не проигрывает на протяжении семи матчей в РПЛ, грозненцы набрали 15 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. «Акрон» под руководством Заура Тедеева с семью очками идёт 14-м.

Радимов: Садулаеву так «прилетит» от Черчесова, что больше он никогда такого не позволит

«Подвиги» Дзюбы вне футбола:

