Радимов: Садулаеву так «прилетит» от Черчесова, что больше он никогда такого не позволит

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался о грубом фоле российского нападающего Лечи Садулаева в матче 10-го тура чемпионата России с «Акроном» (3:0). Садулаев прямой ногой влетел в голкипера «Акрона» Виталия Гудиева, за что получил жёлтую карточку.

«Я думаю, Садулаеву за этот прыжок в ногу вратаря так «прилетит» от Черчесова после матча, что больше он никогда в жизни себе такого не позволит. Это был безрассудный поступок, конечно. Он мог получить красную карточку и оставить команду в меньшинстве, если бы нанёс травму Гудиеву. Садулаева ждёт серьёзный разговор с Черчесовым», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 15 очков. «Акрон», в свою очередь, находится на 14-м месте, набрав семь очков. В следующем туре «Ахмат» встретится с «Краснодаром», а «Акрон» сыграет с «Зенитом».