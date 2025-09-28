Скидки
Фрайбург — Хоффенхайм. Прямая трансляция
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Кварацхелия и Витинья могут пропустить матч с «Барселоной» в ЛЧ из-за травм — L'Équipe

Французский «Пари Сен-Жермен» потерял из-за травм двух ключевых футболистов: полузащитника Витинью и вингера Хвичу Кварацхелию перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом сообщает топовое французское издание L'Équipe.

Франция — Лига 1 . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 22:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 0
Осер
Осер
1:0 Забарный – 32'     2:0 Бералдо – 54'    

По информации источника, в случае если медицинское обследование покажет у Витиньи и Кварацхелии повреждения, игроки не смогут сыграть с «Барселоной» 1 октября. Отмечается, что вероятность такого исхода оценивается как высокая.

На данный момент в лазарете парижан находятся четыре футболиста: Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Маркиньос и Жоау Невеш. Все они точно пропустят матч с каталонцами в главном еврокубковом турнире.

Напомним, Витинья и Хвича получили травмы в матче 6-го тура Лиги 1 с «Осером» (2:0). Португалец покинул поле на 36-й минуте, а грузин был заменён в перерыве.

«Это неприятно». Луис Энрике — о кадровых проблемах «ПСЖ» и «Барселоны» перед матчем ЛЧ

Все новости

