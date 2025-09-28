Кварацхелия и Витинья могут пропустить матч с «Барселоной» в ЛЧ из-за травм — L'Équipe

Французский «Пари Сен-Жермен» потерял из-за травм двух ключевых футболистов: полузащитника Витинью и вингера Хвичу Кварацхелию перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом сообщает топовое французское издание L'Équipe.

По информации источника, в случае если медицинское обследование покажет у Витиньи и Кварацхелии повреждения, игроки не смогут сыграть с «Барселоной» 1 октября. Отмечается, что вероятность такого исхода оценивается как высокая.

На данный момент в лазарете парижан находятся четыре футболиста: Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Маркиньос и Жоау Невеш. Все они точно пропустят матч с каталонцами в главном еврокубковом турнире.

Напомним, Витинья и Хвича получили травмы в матче 6-го тура Лиги 1 с «Осером» (2:0). Португалец покинул поле на 36-й минуте, а грузин был заменён в перерыве.

