Дембеле рассказал, чьё поздравление после завоевания «ЗМ» его тронуло больше всего

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле рассказал, что его больше всего тронуло поздравление аргентинского нападающего Лионеля Месси после завоевания «Золотого мяча».

«Сообщение, которое особенно меня тронуло? Это было от Лионеля Месси. Он написал мне напрямую. Был ещё Хави Эрнандес, мой бывший тренер в «Барселоне». Многие бывшие игроки «Барсы», Луис Суарес… они радовались. Что касается игроков «ПСЖ» — они тоже написали мне. Ашраф Хакими, тренер, Луис Кампуш и все остальные», — приводит слова Дембеле Goal со ссылкой на France Football.

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» нападающий стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

