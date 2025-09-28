Скидки
Метц — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Главная Футбол Новости

«Мы обделались». Капитан «Реала» отреагировал на разгромное поражение в дерби с «Атлетико»

«Мы обделались». Капитан «Реала» отреагировал на разгромное поражение в дерби с «Атлетико»
Аудио-версия:
Защитник и капитан «Реала» Дани Карвахаль жёстко прокомментировал крупное поражение мадридской команды в дерби с «Атлетико» (2:5) в игре 7-го тура испанской Ла Лиги.

Испания — Примера . 7-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
5 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ле Норман – 14'     1:1 Мбаппе – 25'     1:2 Гюлер – 36'     2:2 Сёрлот – 45+3'     3:2 Альварес – 51'     4:2 Альварес – 63'     5:2 Гризманн – 90+3'    

«Мы обделались, и сейчас вряд ли помогут какие-то слова утешения. Но уже завтра с рассветом мы начнём усердно работать. Это поражение нас ранит, но может оказаться полезным уроком. Нам нужно осмыслить случившееся и собраться с духом», — приводит слова Карвахаля издание Marca.

«Реал» остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 18 набранными очками. «Атлетико» довёл количество очков до 12 и поднялся на четвёртую строчку. «Барселона» с 16 очками может обойти мадридцев в случае победы над «Реалом Сосьедад» в грядущем матче 7‑го тура.

Исторический провал «Реала» в дерби! Столько от «Атлетико» не пропускали 75 лет
Исторический провал «Реала» в дерби! Столько от «Атлетико» не пропускали 75 лет

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:

