«Мы обделались». Капитан «Реала» отреагировал на разгромное поражение в дерби с «Атлетико»

Защитник и капитан «Реала» Дани Карвахаль жёстко прокомментировал крупное поражение мадридской команды в дерби с «Атлетико» (2:5) в игре 7-го тура испанской Ла Лиги.

«Мы обделались, и сейчас вряд ли помогут какие-то слова утешения. Но уже завтра с рассветом мы начнём усердно работать. Это поражение нас ранит, но может оказаться полезным уроком. Нам нужно осмыслить случившееся и собраться с духом», — приводит слова Карвахаля издание Marca.

«Реал» остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 18 набранными очками. «Атлетико» довёл количество очков до 12 и поднялся на четвёртую строчку. «Барселона» с 16 очками может обойти мадридцев в случае победы над «Реалом Сосьедад» в грядущем матче 7‑го тура.

