Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов ответил на вопрос о тяжёлом характере Глушенкова, упомянув Аршавина

Радимов ответил на вопрос о тяжёлом характере Глушенкова, упомянув Аршавина
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове после его покера в матче 10-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (5:2).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22'     2:0 Глушенков – 34'     3:0 Соболев – 74'     4:0 Глушенков – 77'     4:1 Ценов – 83'     4:2 Камилов – 88'     5:2 Глушенков – 90+2'    

«Прежде всего будем надеяться, что его обойдут стороной травмы. В прошлом сезоне они ему неоднократно мешали. Когда Глушенков здоров, а Семак ему доверяет, Максим может свернуть горы и быть первой скрипкой команды. Даже несмотря на то что в «Зените» есть бразильцы высочайшего уровня.

Тяжёлый характер Глушенкова? А что, у того же Аршавина простой характер? Когда ты выходишь на поле, ты должен доказывать всё и подчинять себя общему результату», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Глушенков выступает за «Зенит» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов и четыре результативные передачи. На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 19 очков.

Материалы по теме
Шикарный покер Глушенкова! Но какой же нелепый гол пропустил «Зенит». Видео
Шикарный покер Глушенкова! Но какой же нелепый гол пропустил «Зенит». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android