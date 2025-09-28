Радимов ответил на вопрос о тяжёлом характере Глушенкова, упомянув Аршавина

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове после его покера в матче 10-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (5:2).

«Прежде всего будем надеяться, что его обойдут стороной травмы. В прошлом сезоне они ему неоднократно мешали. Когда Глушенков здоров, а Семак ему доверяет, Максим может свернуть горы и быть первой скрипкой команды. Даже несмотря на то что в «Зените» есть бразильцы высочайшего уровня.

Тяжёлый характер Глушенкова? А что, у того же Аршавина простой характер? Когда ты выходишь на поле, ты должен доказывать всё и подчинять себя общему результату», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Глушенков выступает за «Зенит» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов и четыре результативные передачи. На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 19 очков.