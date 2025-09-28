Скидки
Метц — Гавр. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд обошёл Сульшера и стал лучшим норвежским бомбардиром в истории АПЛ

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль во вчерашнем матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли», который завершился победой его команды со счётом 5:1.

Теперь на счету 25-летнего нападающего 93 гола в 103 играх в рамках АПЛ. Этот результат позволил Холанду выйти на первое место среди самых результативных футболистов из Норвегии в истории чемпионата Англии.

Он обошёл Уле-Гуннара Сульшера, который, выступая за «Манчестер Юнайтед», забил 91 мяч в 235 встречах.

Замыкает тройку лучших норвежских бомбардиров АПЛ Джошуа Кинг, ныне играющий за саудовский клуб «Аль-Халидж». У него — 53 гола в 204 матчах английского первенства.

В текущем сезоне у Холанда восемь голов в шести матчах чемпионата.

